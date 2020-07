Coronavirus, in ospedale il campione della Pro Recco Aicardi: «Forza Matteo»

Dopo tante battaglie in vasca, il pallanuotista Matteo Aicardi si trova a combattere un altro tipo di avversario: il coronavirus.

Il campione della Pro Recco e del Settebello, originario di Finale Ligure, è infatti stato ricoverato all’ospedale di Albenga nei giorni scorsi proprio perché positivo al covid-19. Il quadro clinico non è fortunatamente grave, mal di gola e un po’ di febbre, ma per il 34enne ligure sono fioccati commenti di in bocca al lupo e pronta guarigione, con il supporto di tutto il mondo della pallanuoto e del suo club.

«Un leone in vasca e fuori, vincerai anche questa partita», è stato il commento della Pro Recco, un post che ha ricevuto centinaia di commenti ed è stato condiviso da molte società liguri e non solo.

Il centroboa ligure, prima della diagnosi, si trovava a Siracusa per la preparazione atletica con la Nazionale italiana, ma intorno al 15 luglio un infortunio alla spalla lo ha costretto a un rientro anticipato a Savona. Qualche giorno dopo Icardi ha iniziato ad avere febbre e mal di gola, ed è stato sottoposto al test che ha confermato la sua positività. Chi è entrato in contatto con lui è stato preventivamente messo in isolamento, mentre gli Azzurri in Sicilia sono stati sottoposti al test.