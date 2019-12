Martina Carraro è d'oro ai campionati europei di nuoto

La nuotatrice genovese Martina Carraro, ancora una volta, si mette al collo la medaglia più preziosa. Succede ai campionati europei di nuoto in vasca corta, in svolgimento al Tollcross International Swimming Centre di Glasgow. Nella sola giornata sabato, oltre all'oro di Martina, gli azzurri conquistano due argenti, un bronzo, tre record italiani e sette primati personali nelle semifinali e finali. Il medagliere dell'Italnuoto si impenna a quota quindici (5-4-6) e quello storico a 202 (67-63-72).

Martina Carraro è da favola e vince l'oro nei 100 rana, trascinandosi una ritrovata e finalmente sorridente Arianna Castiglioni che mette al collo l'argento. La ventiseienne di Genova e primatista italiana (1'04''11) nuota in 1'04''51 che vale la seconda prestazione personale di sempre; la 22enne di Busto Arsizio tocca in 1'05''01 per la terza personale all time.