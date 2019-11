Addio a Luciano De Genova, argento ai mondiali del '58

Lutto a Bogliasco per la scomparsa di Luciano De Genova Di Pettinengo, grande atleta nella specialità sollevamento pesi, tre volte olimpionico, medaglia d'argento ai campionati mondiali di Stoccolma nel 1958, più volte campione italiano.

«Uomo forte di fisico e di spirito - lo definisce il Comune di Bogliasco -, è stato la memoria storica per tutti noi che ci rivolgevamo a lui per ricordare come eravamo».

Il funerale viene celebrato oggi, lunedi 11 novembre alle ore 16 nella chiesa della Natività di Maria Santissima di Bogliasco. La famiglia invita a non inviare fiori, ma eventuali offerte all'Associazione Gigi Ghirotti.