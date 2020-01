Livorno-Entella 4-4: folle inizio di 2020, doppia rimonta Virtus

Pazzo ritorno in campo della Virtus Entella. Nella prima gara della B in questo 2020, i chiavaresi pareggiano 4-4 a Livorno con una modalità vietata ai deboli di cuore.

Primo tempo pessimo dei biancazzurri che vanno sotto di tre reti, Murilo al 9', Braken al 21' e il rigore di Rocca al 42' sembrano già chiudere il discorso in favore dei toscani. E invece il rigore realizzato da Schenetti poco prima dell'intervallo riapre il match.

Ripresa ricca di emozioni, Poli accorcia al 77', Giuseppe De Luca realizza il gol del 3-3 a un minuto dal termine. Sembra fatta. E invece al 91' Marras realizza il 4-3 per i labronici. Finita qui? Neanche per sogno, rosso per Schenetti, ma al 96' ci pensa Pellizzer a siglare la rete di un incredibile 4-4.

TABELLINO

LIVORNO-ENTELLA 4-4

Reti: 9' Murilo, 21' Braken, 42' Rocca (rig.), 47' pt Schenetti (rig.), 77' Poli, 89' De Luca G., 91' Marras, 96' Pellizzer

Livorno: Plizzari; Porcino, Bogdan, Boben, Del Prato; Murilo (70' Raicevic), Rocca, Luci, Agazzi, Marras; Braken (83' Gasbarro). All. Tramezzani.

Entella: Contini; Poli, Pellzzer, Chiosa; Eramo (46' Mazzitelli), Schenetti, Paolucci, Settembrini (61' Currarino), Sala; G. De Luca, M. De Luca (69' Mancosu). All. Boscaglia.

Arbitro: Rapuano.

Note: espulsi Settembrini all'89' e Di Gennaro al 93' dalla panchina, Schenetti al 93'; ammoniti Paolucci, Murilo, Settembrini, Contini, Boben e Luci.

RISULTATI SERIE B

Frosinone-Pordenone 2-2; Cremonese-Venezia 0-0; Juve Stabia-Empoli 1-0; Livorno-Entella 4-4; Trapani-Ascoli 3-1; Chievo-Perugia 2-0. Domenica: Pescara-Salernitana, Spezia-Cittadella e Benevento-Pisa. Domenica Cosenza-Crotone.