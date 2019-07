Amichevoli: colpaccio Genoa col Lione, Samp ok con il Real Vicenza

Sabato di amichevoli per Genoa e Sampdoria in vista dei primi impegni della nuova Serie A. Colpaccio dei rossoblù in Francia contro il Lione, esaltante vittoria per 4-3 con le reti di Criscito su rigore e la rimonta firmata da Ghiglione, Hiljemark e Kouamè. Doppio testa invece per la Samp contro il Real Vicenza, due gare con due tempi da 30 minuti l'una, la squadra A si è imposta 3-0 con la doppietta di Ramirez e il gol di Praet, la Samp B ne ha fatti addirittura 8 con doppiette per Verre, Ronaldo Vieira e Gabbiadini.

TABELLINI

LIONE-GENOA 3-4

Reti: 11' Mendes, 14' Criscito (rig.), 51' Yanga-Mbiwa, 62' Fofana, 65' Ghiglione, 72' Hiljemark, 87' Kouamè

Lione: (1° tempo): Lopes, Tete, Yanga Mbiwa, Denayer (cap.), Rafael, Jean Lucas, Thiago Mendes, Cheikh, Kitala, Gouiri, Terrier. Coach: Sylvinho. (2° tempo): Tatarusanu – Dubois, Yanga Mbiwa (Louiserre, 80'), Denayer (cap.) (Dramé, 61'), Augarreau, Jean Lucas, Thiago Mendes (Thomas, 61'), Cheikh (Ndiaye, 61'), Traoré, Memphis, Terrier (Fofana, 61'). Coach: Sylvinho.

Genoa: (1° tempo): Jandrei, Criscito (c), Romulo (40’ Jagiello), Lerager, Kouamè, Biraschi, Romero, Pandev, Radovanovic, Zukanovic, Pinamonti. (2° tempo): Marchetti, Barreca, Criscito(15’ Jaroszynski), Sanabria, Kouamè, El Yamiq, Biraschi (15’ Rizzo), Jagiello (41’ Schafer), Ghiglione, Radovanovic (15’ Hiljemark), Cassata. All. Andreazzoli.

SAMPDORIA A-REAL VICENZA A 3-0

Reti: 46' st e 30' st (rig.) Ramirez; 50' st Praet

Sampdoria A (4-3-3): Rafael; Sala, Ferrari, Murillo, Jankto; Praet, Ekdal, Linetty (20′ s.t. Capezzi); Ramírez, Quagliarella (16′ s.t. Bahlouli), Caprari. Allenatore: Di Francesco.

Real Vicenza A (4-5-1): Martinez; Daguerre, Tsikrikas, Barrazza, Darko; Coronel, Di Cesare, Gattari, Perlog, Katseris; Ochoa. A disposizione ed entrati nel corso della gara: Protopapas, Gomez, Carrara, P. Konstantinidis, Dighoriz, Loutsis. Allenatore: Sculac.

SAMPDORIA B-REAL VICENZA B 8-2

Reti: 4' Bonazzoli, 15' e 19' Verre, 18' e 50' st Ronaldo Vieira, 26' Kiryakidis, 27' e 32' st Gabbiadini, 38' st Kostantinidis, 53' st Bahlouli

Sampdoria B (4-3-3): Falcone (16′ s.t. Avogadri); Depaoli, Bereszynski, Colley, Augello; Thorsby, Vieira, Verre (13′ s.t. Capezzi); Gabbiadini, Bonazzoli, Maroni (3′ s.t. Bahlouli). Allenatore: Di Francesco.

Real Vicenza B (4-5-1): Agorastos; Diovisalvi, Kyriakidis, Gomez, Shehan; Cisterna, Ruiz Iriarte, Loutsis, Carrara, Dighoriz; P. Konstantinidis. A disposizione ed entrati nel corso della gara: Iacobellis, K. Konstantinidis, Orejon, Cook, Gigy, Buscema, Pizzolato, Moretti, Marchini.