Licenza Uefa: Sampdoria sì, Genoa no

Sampdoria sì, Genoa no. Questa la decisione della Figc in merito al rilascio della licenza Uefa. La motivazione? Ovviamente non si tratta di strutture o bilanci, semplicemente del mancato completamento della documentazione necessaria per avanzare la richiesta.

Su 20 squadre di Serie A solo quattro non hanno ottenuto la licenza, si tratta di Genoa, Lecce, Brescia e Spal.

Nonostante la notizia stia facendo il giro dei principali notiziari sportivi, bisogna sottolineare come il mancato completamento della richiesta sia stato voluto proprio dalla società rossoblù che a marzo non ha proseguito il normale iter e che la decisione non sia stata per motivi economici (sul caso Jagiello il Genoa avrà tempo fino a fine giugno per saldare lo Zaglebie Lubin).

L'unica conseguenza per Genoa, Lecce, Brescia e Spal sarbbe infatti quella di non poter partecipare alle competizioni europee nella stagione 2020-2021, ma dando un'occhiata alla classifica, il problema non dovrebbe porsi.