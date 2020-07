Juve Stabia-Entella 1-1: un punto e Coppolaro in ospedale, la folle notte del Menti

Pareggino a Castellammare di Stabia per la Virtus Entella che si allontana sempre di più dalla zona playoff, ma vede avvicinarsi le squadre che lottano per evitare quella playout.

In campo la sblocca Mazzitelli prima dell'intervallo e fissa il pareggio Forte su calcio di rigore nella ripresa. Ma a far notizia è la rissa che ha portato alla doppia espulsione di Coppolaro da una parte e di Canotto dall'altra (rosso anche per Crimi dalla panchina) e soprattutto il diverbio tra lo stesso Coppolaro e un dirigente campano con la Virtus Entella che ha portato il giocatore all'ospedale per accertamenti. Trapela la notizia che sia il club ligure che il terzino sporgeranno denuncia, ma prima servirà l'ok di Gravina. Un brutto episodio a margine di una gara condizionata dal caldo. Prossimo impegno: lunedì la Virtus ospita il Pisa.

TABELLINO

JUVE STABIA-ENTELLA 1-1

Reti: 40' Mazzitelli, 67' Forte (rig.)

Juve Stabia: Provedel; Troest, Fazio, Tonucci; Germoni (82' Allievi), Mastalli, Calvano, Addae (63' Bifulco), Izco (52' Mallamo); Forte, Canotto. All. Caserta.

Entella: Borra; Coppolaro, Poli, Chiosa, Sala; Settembrini (57' De Col), Paolucci, Mazzitelli (82' Dezi); Schenetti (76' Toscano); De Luca G. (82' Mancosu), Morra (77' Rodriguez). All. Boscaglia.

Arbitro: Baroni.

Note: espulsi Coppolaro, Canotto e Crimi (non dal campo) per reciproche scorrettezze. Ammoniti Mastalli e Rodriguez.