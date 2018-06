Italia-Ucraina a Genova, Mancini torna al Ferraris da ct della nazionale

Mercoledì 10 ottobre lo stadio Luigi Ferraris di Genova ospiterà l'incontro amichevole di calcio tra la nazionale italiana e l'Ucraina. Lo ha comunicato il commissario straordinario della Fgci Roberto Fabbricini al sindaco Marco Bucci con una lettera nella quale viene ricordata la grande tradizione della città di Genova, dove il calcio è "sinonimo di passione, tradizione e partecipazione".

Si tratta della prima di un nuovo format di amichevoli. La Fgci proporrà, insieme alla partita, un programma di promozione denominato “Città Azzurra”. E proprio in occasione dell'anniversario dei 120 anni dalla sua fondazione, la Federazione ha deciso di celebrare con 'Genova Città Azzurra' l'importante ricorrenza.

«Un riconoscimento importante che premia ulteriormente gli sforzi che l'amministrazione comunale sta compiendo sul terreno della promozione della città attraverso i grandi eventi sportivi - sottolinea il consigliere delegato allo sport Stefano Anzalone -. Ringrazio il Commissario Fabbricini per aver scelto la nostra città. Dal giorno del nostro insediamento abbiamo ospitato importanti manifestazioni nazionali e internazionali, dalla Coppa Davis alla Regata Storica delle Repubbliche Marinare, dai Giochi Paralimpici al Campionato Italiano Classi Olimpiche di vela. Ora l'arrivo della Nazionale di Roberto Mancini - un ritorno nella città che lo ha visto protagonista - suggella un anno in cui lo sport ha svolto un ruolo di vera e propria "vetrina" per la nostra città».