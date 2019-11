Giro d'Italia 2020, Liguria ancora esclusa dal percorso

Peter Sagan e altri come lui che correranno nel 2020 il loro primo giro d'Italia potrebbero fare un po' di confusione. Per fortuna l'ex campione del mondo conosce bene il nostro Paese, altrimenti rischerebbe di credere che Alba si trovi al posto di Genova, dunque sul mare, Asti in Lombardia e Milano in Emilia Romagna (vedere la foto in fondo all'articolo).

Colpa della grafica scelta per illustrare il percorso del Giro d'Italia 2020. Forse una scelta stilistica, non del tutto comprensibile però. Fatto sta che ancora una volta, la quinta di fila, la Liguria non verrà attraversata dalla 'corsa rosa'. Quest'anno almeno ci si può consolare con il 'mal comune' visto che, a parte la Calabria, restano fuori dal percorso tutte le regioni che si affacciano sul mar Tirreno.

Percorso Giro d'Italia 2020

Si parte sabato 9 maggio 2020 con un cronoprologo di 8,6 km per le vie di Budapest. Anche seconda e terza tappa si correranno in Ungheria. Arrivo in Italia martedì 12 con la tappa Monreale-Agrigento di 136 chilometri. Il giorno dopo l'arrivo sull'Etna, poi l'indomani a Villafranca per la prima tappa sulla penisola.

La risalita prosegue con gli arrivi a Camigliatello Silano, Brindisi e Vieste. Lunedì 18 riposo, poi si riparte con la decima tappa San Salvo-Tortoreto Lido.

Gli appassionati liguri che vogliono assistere al Giro anche nel 2020 hanno due tappe fra cui scegliere per non allontanarsi troppo da casa: la 19esima venerdì 29 maggio con arrivo ad Asti e quella di sabato 30 con partenza da Alba e arrivo a Sestriere. Domenica 31 il Giro si conclude con la cronometro Cernusco sul Naviglio-Milano.

Se da una parte c'è chi è ben contento di evitare disagi al traffico a causa del Giro, dall'altro il passaggio della 'corsa rosa' è una vetrina importante per le località attraversate, inoltre attira turisti e appassionati e comporta entrate per le strutture alberghiere, che ospitano la carovana. Forse un interessamento diretto della Regione, come avvenne per l'edizione del 2015 con Matteo Rossi, potrebbe favorire il ritorno del Giro in Liguria, ma ormai se ne riparla solo in vista del 2021.

