VIDEO | Gol e sintesi partita Genoa-Lazio 2-3, gol di Marusic, Immobile, Cassata, Cataldi e Criscito

Nella giornata che verrà ricordata con lo stop alla Serie A imposto dal Coronavirus, si gioca a Genova, si gioca Genoa-Lazio. Non basta un ottimo Grifone, i ragazzi di Nicola cedono alla Lazio dei record per 3-2. Vantaggio fulmineo di Marusic, raddoppia Immobile ad inizio ripresa, eurogol di Cassata e la partita si riapre. Tris di Cataldi su punizione, nel finale il rigore di Criscito ridà speranza al Genoa, ma nei cinque minuti di recupero non cambierà il risultato.

Tensione nel pre gara, le due tifoserie vengono separate per precauzione dagli steward. La partita inizia subito in salita per il Genoa, dopo due minuti la Lazio passa in vantaggio, triangolo veloce Caicedo-Marusic, il montenegrino si inserisce tra Soumaoro e Masiello e a tu per tu con Perin porta subito la Lazio in vantaggio. Grifone in confusione, al 14' nuova occasione biancoceleste filtrante di Leiva per Caicedo, salva Perin. Il Genoa reagisce, al 26' assist di Schone per il colpo di testa di Favilli, palo pieno. Il Genoa spinge e al 41' Ankersen trova Favilli, Strakosha para.

Nella ripresa subito Lazio incontenibile e al 51' c'è il raddoppio, lo realizza Immobile inserendosi su una palla vacante e beffando Perin. Il Genoa non si siede, Ankersen trova al limite Cassata che si inventa un gol mostruoso a giro. Il Genoa torna in partita. Nicola cambia, fuori Favilli e Ankersen per Pandev e il bentornato Iago Falque. Ma nel momento migliore arriva il tris della Lazio con la punizione di Cataldi dal limite. 3-1. Sembra finita. Ma il Genoa reagisce ancora e all'89' si procura il rigore con Pandev, arbitro richiamato dal Var per un tocco di mano. Rigore. Dal dischetto Criscito non sbaglia, 3-2. Cinque minuti di recupero, il Genoa preme, rischia in contropiede, ma il risultato non cambia. Vince la Lazio, resta molto rammarico, ma il Genoa ha dimostrato di tenere testa ad una big come la Lazio.

TABELLINO E VOTI

GENOA-LAZIO 2-3

Reti: 2' Marusic, 51' Immobile, 57' Cassata, 71' Cataldi, 89' Criscito (rig.)

GENOA: Perin 6.5; Soumaoro 6, Biraschi 5.5, Masiello 5; Ankersen 6.5 (58' Iago Falque 5.5), Behrami 6, Schone 6, Cassata 7, Criscito 6.5; Sanabria 5 (74' Destro 5.5), Favilli 5.5 (58' Pandev 6.5). All. Nicola 6.

LAZIO: Strakosha 6; Patric 6, Vavro 6, Radu 6.5; Marusic 7, Milinkovic-Savic 6, Lucas Leiva 6 (54' Cataldi 7), Luis Alberto 6.5, Jony 5.5 (62' Lazzari 5.5); Immobile 6.5, Caicedo 6 (54' Correa 5.5). All. Inzaghi 6.5.

Arbitro: Maresca.

Note: ammoniti Lucas Leiva, Masiello, Soumaoro e Strakosha.