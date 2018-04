Genoa-Verona, probabili formazioni: Galabinov e Pandev in attacco, ma Medeiros scalpita

Posticipo del lunedì per il Genoa reduce dal ko di Roma nel turno infrasettimanale. Il Grifone ospita un Verona a serio rischio retrocessione e lo fa con l'obiettivo di chiudere una volta per tutte il discorso salvezza. Dubbi per Ballardini.

QUI GENOA In attacco Galabinov e Pandev in vantaggio su Lapadula, ma scalpita Medeiros. Problemi in difesa, out Izzo e Spolli, ma torna Biraschi. A centrocampo Bertolacci in vantaggio sull'ex Bessa, sull'esterno dovrebbe tornare Lazovic.

QUI VERONA Situazione di classifica disperata per l'Hellas che sa di dover vincere. Nel tridente Verde, Matos e l'ex Cerci. Out Ferrari per squalifica, verrà adattato Romulo. A centrocampo torna il giovane Calvano.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Genoa: Perin; Biraschi, Rossettini, Zukanovic; Laxalt, Bertolacci, Hiljemark, Rigoni, Lazovic; Galabinov, Pandev. All. Ballardini.

Verona: Nicolas; Romulo, Vukovic, Caracciolo, Fares; Valoti, Calvano, Zuculini; Cerci, Verde, Matos. All. Pecchia.

Arbitro: Gavillucci.

Calcio d'inizio: lunedì, ore 20.45, stadio Luigi Ferraris, Genova.