Verona-Genoa, probabili formazioni: Schone ancora escluso, c'è Behrami

Pochi giorni per rifiatare, il Genoa si appresta a disputare la terza gara in otto giorni e dopo il ko di Coppa contro il Torino arriva la fondamentale trasferta di Verona. Domenica alle 18.00 il calcio d'inizio, Nicola cerca la seconda vittoria su due in campionato, ma sono tanti i dubbi di formazione.

QUI GENOA Schone e Ghiglione hanno giocato bene in Coppa Italia, ma il tecnico sembra tentato di escluderli nuovamente in favore di Radovanovic e Ankersen. Pajac torna al posto di Barreca, Behrami giocherà per Jagiello. Perin in porta, Radu verso l'addio. Destro parte dalla panchina, in attacco Sanabria favorito su Favilli.

QUI VERONA Torna Amrabat in mezzo al campo, mentre Pazzini non è al meglio. In preallarme Di Carmine e Stepinski. Verre e Zaccagni sulla trequarti, tra i tanti ex ci saranno Lazovic, Veloso, Gunter e ovviamente mister Juric.

LE PROBABILI FORMAZIONI

VERONA: Silvestri; Rramhani, Kumbulla, Gunter; Faraoni, Amrabat, Veloso, Lazovic; Verre, Zaccagni; Pazzini. All. Juric.

GENOA: Perin; Biraschi, Romero, Criscito; Ankersen, Behrami, Radovanovic, Sturaro, Pajac; Sanabria, Pandev. All. Nicola.

Arbitro: Mariani.

Calcio d'inizio: domenica 12 gennaio, ore 18.00, stadio Bentegodi, Verona.