Verona-Genoa 2-1, le pagelle: Romero ennesimo errore, si salvano Sanabria e Perin

Non basta un primo tempo di cinismo e sofferenza, il Genoa crolla nella ripresa contro il Verona dell'ex Juric e rimanre in zona retrocessione. Sanabria illude nel primo tempo, Verre e Zaccagni la ribaltano nella ripresa (qui la cronaca e video del match). Perin salva il risultato nel primo tempo, ma non è perfetto in occasione del secondo gol gialloblù. Bene Sanabria, malissimo Romero e buona parte dei giocatori di Nicola.

Nelle pagine seguenti le pagelle, con i migliori e i peggiori in campo.