Genoa-Verona 3-1: Grifone salvo, Hellas con un piede in B

Quota 41. Il Genoa è matematicamente salvo e può esultare per il netto successo nella sfida salvezza del lunedì sera contro il Verona. Un successo che spedisce l'Hellas sempre più giù con i veronesi vicini alla retrocessione in Serie B.

Nel primo tempo pericoloso il Verona in avvio con Matos, ma al 6' è il Genoa a passare in vantaggio col personaggio del momento, Medeiros: guizzo di Laxalt, scarico per Medeiros e 1-0 Genoa. Esplode il Ferraris. Finisce così il primo tempo, vantaggio meritato.

Nella ripresa Lapadula spreca il raddoppio, Perin rischia il pasticcio, ma al 64' l'Hellas trova il pareggio: rigore per gli scaligeri per mano di Hiljemark sul tiro di Cerci. Dal dischetto Romulo fa 1-1. Girandola di cambi, entra anche l'ex Bessa ed è proprio lui, ironia della sorte, a trovare il 2-1 su assist di Lazovic. 2-1, siamo al 79'. Finale solo rossoblù ed è l'eurogol di Pandev a chiudere il match, con un pallonetto che non lascia scampo a Nicolas. 3-1 Genoa, Grifone salvo, Hellas sempre più giù.

TABELLINO E VOTI

Genoa-Verona 3-1

Reti: 7' Medeiros, 64' Romulo (rig.), 78' Bessa, 93' Pandev

Genoa: Perin 6; Zukanovic 6.5, Rossettini 6.5, Biraschi 6; Laxalt 6.5, Bertolacci 6, Cofie 6 (65' Bessa 6.5), Hiljemark 5, Lazovic 6.5; Medeiros 6.5 (81' Pandev 6.5); Lapadula 6 (86' Rosi sv). All. Ballardini 7.

Verona: Nicolas 5; Bearzotti 5 (79' Lee sv), Caracciolo 5.5, Vukovic 5.5, Souprayen 6 (58' Verde 5.5); Romulo 6.5, Danzi 5.5, Valoti 5.5; Cerci 5.5, Matos 5.5 (63' Petkovic 5.5), Fares 5. All. Pecchia 5.

Arbitro: Gavillucci.

Note: ammoniti Cofie, Danzi, Valoti, Cerci e Hiljemark.