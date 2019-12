Genoa: vince anche la Spal, il Grifone chiude il 2019 ultimo in classifica

Piove sul bagnato in casa Genoa. Dopo aver perso 4-0 a San Siro contro l'Inter, il Grifone assiste al colpaccio della Spal che vince 2-1 sul campo del Torino. Sorpasso degli emiliani che salgono a quota 12 punti, lasciando il Genoa a 11 e ufficialmente ultimo in classifica. Natale e Capodanno da fanalino di coda, peggio di così il 2019 non poteva terminare.

Intanto sono ore decisive per l'esonero di Thiago Motta. Sembra ormai certo il cambio in panchina, in arrivo Diego Lopez, ex allenatore del Cagliari, ma per ora non è arrivata alcuna smentita né conferma da parte della società.