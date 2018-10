Genoa-Udinese, probabili formazioni: Marchetti out, Kouamè preferito a Pandev

Dopo l'impresa allo Juventus Stadium, il Genoa ospita l'Udinese domenica al Ferraris per la prima sfida interna sotto la nuova gestione Juric. Visto il risultato di Torino è probabile che l'undici del Grifone sia confermato.

QUI GENOA Marchetti out due settimane, confermato Radu tra i pali. Il giovane Romero al centro della difesa con Biraschi e Criscito. Dubbi in attacco, ma Kouamè resta favorito su Pandev per affiancare Piatek.

QUI UDINESE Dubbi per Velazquez, si ferma Nuytnick in difesa, al suo posto Opoku. Mandragora, Fofana e De Paul non al meglio, ma dovrebbero farcela.

LE PROBABILI FORMAZIONI

GENOA: Radu; Biraschi, Romero, Criscito; Pereira, Romulo, Sandro, Bessa, Lazovic; Kouamè, Piatek. All. Juric.

UDINESE: Scuffet; Stryger Larsen, Opoku, Troost-Ekong, Samir; Fofana, Behrami, Mandragora; Pussetto, Lasagna, De Paul. All. Velazquez.

Arbitro: Mazzoleni.

CALCIO d'INIZIO: domenica ore 15.00, stadio Luigi Ferraris, Genova.