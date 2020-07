Udinese-Genoa, probabili formazioni: Criscito non recupera, in attacco torna Iago

Dopo il ko interno con la Juventus, il Genoa è atteso da uno scontro diretto cruciale. Domenica i rossoblù fanno visita all'Udinese con i bianconeri reduci dal colpaccio di Roma che li ha fatti allontanare dalla zona caldissima.

Nicola avrà tre assenze, Criscito, Radovanovic, entrambi infortunati, e lo squalificato Schone.

QUI GENOA Tre assenti, al posto di Criscito giocherà Barreca, mentre per Schone è pronto Lerager. Dubbi in attacco, tandem finora sempre cambiato da Nicola. Al momento Iago Falque e Pinamonti sembrano in vantaggio sugli altri. In difesa potrebbe rifiatare Romero.

QUI UDINESE Dopo il colpaccio di Roma l'Udinese cerca la vittoria che di fatto lo porterebbe vicinissimo alla salvezza. Out l'ex Mandragora, ma le attenzioni dei medici sono rivolte a Lasagna, non al meglio. Qualora non dovesse farcela pronta la coppia Okaka-Nestorovski.

LE PROBABILI FORMAZIONI

UDINESE: Musso; Becao, Trost-Ekong, Nuytnick; Larsen, Fofana, Jajalo, De Paul, Sema; Nestorovski, Okaka. All. Gotti.

GENOA: Perin; Romero, Soumaoro, Masiello; Biraschi, Sturaro, Lerager, Behrami, Barreca; Iago Falque, Pinamonti. All. Nicola.

Arbitro: Orsato.

Calcio d'inizio: domenica 5 luglio, ore 19.30, Dacia Arena, Udine.