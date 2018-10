Genoa-Udinese 2-2: Romulo e prima gioia di Romero, Grifone bloccato sul pari

Secondo pareggio su due per il nuovo Genoa di Ivan Juric. Dopo l'ottimo 1-1 allo Juventus Stadium arriva il 2-2 casalingo con l'Udinese. Resta un po' di amaro in bocca con il Grifone che passa in vantaggio per ben due volte, prima col rigore di Romulo, poi con la prima rete di Romero, ma si fa raggiungere da Lasagna e De Paul. Resta un buon punto, fa notizia la seconda gara consecutiva all'asciutto di Piatek, ma ora la testa è già al match di mercoledì sera a San Siro con il Milan.

Terreno pesante, ma è un gran bel Genoa che si rende subito pericoloso con il colpo di testa di Bessa che colpisce il palo a porta vuota. Reazione bianconera con Lasagna e Barak che mettono paura a Radu, ma in campo c'è una sola squadra. Criscito sfiora il vantaggio su punizione, ma al 31' la gara si sblocca: Bessa scatta sulla sinistra, Musso esce male e gli frana addosso: rigore. Dal dischetto si presenta a sorpresa Romulo che non sbaglia: 1-0. Si va negli spogliatoi.

Nella ripresa festival del gol, il Genoa preme per il raddoppio, ma l'Udinese pareggia con il colpo di testa di Lasagna sugli sviluppi di un corner. Immediata reazione rossoblù che questa volta sfrutta a suo favore il corner con il primo gol in carriera di Romero sul corner battuto da Bessa: 2-1, che bel colpo di testa. Da qui succede di tutto, gol capolavoro di De Paul per il 2-2 con un tiro a giro da fuori, ci sarebbe ancora tempo, ma l'inesperienza di Romero gioca un brutto scherzo al centrale rossoblù che si prende il secondo cartellino giallo e va anzitempo sotto la doccia. Finale convulso e molto nervoso, saranno addirittura sette gli ammoniti (nove se si considerano i due gialli comminati a Romero), ultima occasione per l'ex Mandragora, ma non ci sarà più tempo. 2-2, altro pareggio per Juric, altra partita all'asciutto per Piatek, ma il Genoa continua a far bene.

TABELLINO E VOTI

Genoa-Udinese 2-2

Reti: 31' Romulo (rig.), 65' Lasagna, 67' Romero, 70' De Paul

Genoa: Radu 6; Biraschi 6, Romero 6, Criscito 6; Pereira 5.5, Sandro 6 (71' Mazzitelli 6), Romulo 6.5, Bessa 7 (85' Hiljemark sv), Lazovic 6; Kouamè 5.5 (75' Gunter 6), Piatek 5.5. All. Juric 6.

Udinese: Musso 4.5; Larsen 7, Opoku 5, Trost-Ekong 6.5, Samir 6; Fofana 5.5, Behrami 5.5 (63' Ter Avest 6), Barak 6 (80' Mandragora sv); De Paul 7, Pussetto 5 (86' Dalic sv), Lasagna 6.5. All. Velazquez 6.

Arbitro: Mazzoleni.

Note: espulso Romero al 74' per doppia ammonizione; ammoniti Samir, Behrami, Biraschi, Kouamè, Musso, Mazzitelli e Opoku.