Genoa-Udinese 0-1: l'ex Behrami gela il Ferraris, rossoblù ancora a secco

Il Genoa non punge e resta ancora una volta a secco. Seconda sconfitta consecutiva, questa volta in casa contro l'Udinese. Ancora un altro 0-1, attacco che non segna, decide la rete dell'ex Behrami. Meglio il primo che il secondo tempo, ma il Genoa fativa come non mai a trovare il gol. Ora testa al posticipo di lunedì sul campo della Lazio.

Ballardini sorprende con la formazione, fuori Rigoni per Omeonga, sugli esterni Migliore e Biraschi. In panchina anche Taarabt, attacco con Pandev e Lapadula. Brutto primo tempo, leggero predominio territoriale del Genoa con due occasioni per i rossoblù, Lapadula in avvio di gara, Spolli prima dell'intervallo. Ma il Grifone non punge e si va negli spogliatoi sul risultato di 0-0.

TUTTE LE AZIONI MINUTO PER MINUTO

Nella ripresa Ballardini cambia subito, dentro Rigoni per Veloso, ma il Genoa non si scuote e al 62' arriva il vantaggio dell'ex Behrami che raccoglie una respinta sul tiro di Maxi Lopez. Ferraris gelato. La partita si mette in salita, ma dopo tre minuti la situazione è favorevole al Grifone con Samir che prima viene ammonito, poi espulso con intervento del Var. Il Balla prova il tutto per tutto inserendo prima Taarabt poi Galabinov. Le occasioni migliori capitano a Lapadula, ma i suoi tiri sono sempre fiacchi. Nel finale la vera palla gol è per Galabinov, ma il bulgaro sugli sviluppi di un corner colpisce la traversa. Finisce così, vince l'Udinese 1-0. Il Genoa fatica come non mai a trovare il gol.

TABELLINO E VOTI

Genoa-Udinese 0-1

Rete: 62' Behrami

Genoa: Perin 6; Zukanovic 6, Spolli 6.5, Izzo 6.5; Migliore 6, Bertolacci 5.5, Veloso 5.5 (56' RIgoni 5.5), Omeonga 5.5 (63' Taarabt 5.5), Biraschi 5 (71' Galabinov 6); Lapadula 5.5, Pandev 5.5. All. Ballardini 6.

Udinese: Bizzarri 6; Nuytncik 6.5, Danilo 6.5, Samir 5; Larsen 5.5, Fofana 6, Behrami 7 (63' Hallfredsson 6), Jankto 6, Pezzella 5.5; De Paul 5.5 (58' Maxi Lopez 6); Lasagna 6.5 (69' Angella 6). All. Oddo 6.

Arbitro: Pairetto.

Note: espulso Samir al 66' con l'intervento del Var, ammoniti Bertolacci e Spolli.