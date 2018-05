Genoa-Torino, probabili formazioni: Perin all'ultima col Grifone, davanti Rossi c'è

Si avvicina l'ultima partita della Serie A del Genoa. Domenica al Ferraris arriva il Torino, calcio d'inizio alle 15.00. Match senza assilli di classifica, ma il Grifone vorrà salutare il pubblico con una vittoria. Lo vorrà particolarmente Mattia Perin, una bandiera di questa squadra, che con ogni probabilità, a detta anche di Ballardini, sarà all'ultima gara con la maglia rossoblù.

QUI GENOA In attacco dovrebbe essere confermato Pepito Rossi al fianco di Medeiros, nonostante torni a disposizione Pandev. Out Lazovic e Rosi, sulle fasce agiranno Laxalt e Pereira. Difesa con Biraschi, El Yamiq e Izzo, a centrocampo potrebbe spuntarla Veloso.

QUI TORINO Non ci sarà Belotti, nel tridente gli ex Iago Falque e Niang con Ljajic. Tra i tanti ex in campo anche Burdisso, Moretti, Rincon e Ansaldi, fresco di pre selezione con l'Argentina.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Genoa: Perin; El Yamiq, Izzo, Biraschi; Pereira, Bertolacci, Veloso, Hiljemark, Laxalt; Medeiros, Rossi. All. Ballardini.

Torino: Sirigu; Burdisso, N'Koulou, Moretti; De Silvestri, RIncon, Baselli, Ansaldi; Liajic, Niang, Iago Falque. All. Mazzarri.

Arbitro: Illuzzi.

Calcio d'inizio: domenica ore 15.00, stadio Luigi Ferraris, Genova.