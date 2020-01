Torino-Genoa, Nicola vuole i Quarti: le probabili formazioni di Coppa Italia

Dopo il discusso, ma fondamentale, successo all'esordio contro il Sassuolo, Davide Nicola non ha tempo per rifiatare. Giovedì sera occasione per entrare nella storia del Genoa, il Grifone fa visita al Torino per gli Ottavi di Finale di Coppa Italia. Sfida secca, chi vince vola ai Quarti di Finale, Quarti che mancano al Genoa da ben 28 anni.

Nicola in conferenza stampa annuncia molti cambiamenti rispetto all'undici che ha battuto il Sassuolo, ma più che di turnover, parla di "casting".

QUI GENOA In campo tanti esclusi eccellenti di domenica, a partire da Radu. Ghiglione sulla destra, Agudelo e Favilli in attacco, e Schone potrebbe avere una possibilità in mezzo al campo insieme a Behrami e Cassata. In difesa rispolverato Goldaniga, con lui Romero e Biraschi. A sinistra Pajac.

QUI TORINO Mazzarri vuole i Quarti e non cambierà tantissimo. Confermato Belotti in attacco, alle sue spalle due tra Lukic, Berenguer e Zaza. Sirigu in porta, l'ex Izzo in vantaggio su Djidji per un posto vicino a N'Kolou e Bremer. Un altro ex, Laxalt, sicuro del posto, così come Rincon. Ola Aina sulla sull'altra fascia, Meità in mezzo.

LE PROBABILI FORMAZIONI

TORINO: Sirigu; Izzo, N'Koulou, Bremer; Laxalt, Rincon, Meitè, Aina; Lukic, Berenguer; Belotti. All. Mazzarri.

GENOA: Radu; Biraschi, Romero, Goldaniga; Pajac, Schone, Behrami, Cassata, Ghiglione; Agudelo, Favilli. All. Nicola.

Arbitro: Sacchi.

Calcio d'inizio: giovedì 9 gennaio ore 21.15, stadio Olimpico, Torino.