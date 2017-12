Torino-Genoa, probabili formazioni: Belotti out, Lapadula in vantaggio su Pandev

Ultima fatica del 2017 per il Genoa. Dopo la soffertissima vittoria in extremis con il Benevento, il Grifone farà visita sabato al Torino, un Torino privo del "gallo" Belotti, fermatosi nuovamente per infortunio.

Ballardini vuole terminare l'anno col sorriso sperando poi in qualche "regalo" dal calciomercato. Buone notizie dall'infermeria.

QUI GENOA Recuperato Spolli, ci sarà lui al centro della difesa con Izzo e Zukanovic. Bertolacci in dubbio, qualora non dovesse farcela è pronto Brlek. Dubbi in attacco, ma questa volta Lapadula dovrebbe spuntarla su Pandev.

QUI TORINO Brutte notizie per Mihajlovic che dovrà fare a meno del Gallo Belotti, fermatosi in allenamento. Al suo posto Berenguer. Tanti gli ex in campo, nel tridente ci sono Iago Falque e Niang, in difesa Burdisso, RIncon a centrocampo.

LE PROBABILI FORMAZIONI

TORINO: Sirigu; De Silvestri, Nkoulou, Burdisso, Molinaro; Valdifiori, Rincon, Obi; Iago Falque, Berenguer, Niang. All. Mihajlovic.

GENOA: Perin; Izzo, Spolli, Zukanovic; Rosi, Bertolacci, Veloso, Rigoni, Laxalt; Taarabt, Lapadula. All. Ballardini.

ARBITRO: Irrati.

Calcio d'inizio: sabato ore 15.00, stadio Olimpico, Torino.