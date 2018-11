Torino-Genoa, probabili formazioni: Veloso e Sandro si giocano una maglia

Dopo il pareggio nel derby il Genoa riparte dalla trasferta di Torino con l'obiettivo di trovare la prima vittoria sotto la gestione Juric. Ottima prova nella stracittadina, Piatek è tornato al gol, i dati positivi non mancano.

QUI GENOA Veloso e Sandro in lotta per una maglia da titolare, ma dovrebbe spuntarla il portoghese. In attacco confermatissimi Piatek e Kouamè, a centrocampo Hiljemark. In difesa Romero preferito a Spolli, non ancora in condizione. Zukanovic ancora una volta escluso.

QUI TORINO In panchina l'ex blucerchiato Mazzarri, ma in campo tanti ex rossoblù a partire da Rincon, Izzo, Ansaldi e Iago Falque. Baselli in forse. In attacco Belotti con Iago Falque.

LE PROBABILI FORMAZIONI

TORINO: Sirigu; Izzo, N'Koulou, Djidji; De Silvestri, Meitè, Rincon, Baselli, Ansaldi; Iago Falque, Belotti. All. Mazzarri.

GENOA: Radu; Biraschi, Romero, Criscito; Romulo, Hiljemark, Veloso, Bessa, Lazovic; Kouamè, Piatek. All. Juric.

Arbitro: Mariani.

Calcio d'inizio: domenica ore 15.00, stadio Olimpico, Torino.

