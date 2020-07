Torino-Genoa, probabili formazioni: Criscito e Sturaro recuperano, Romero no

Manca pochissimo ormai, giovedì sera il Genoa torna in campo nella fondamentale sfida salvezza col Torino. Trasferta molto difficile, ma ci sono buone notizie dall'infermeria per Nicola che recupera Criscito e Sturaro. Resta a Genova Romero.

QUI GENOA Criscito e Sturaro disponibili, ma non è certo che vengano impiegati dal primo minuto. Confermato il 4-4-2 convincente contro la Spal, Soumaoro scalpita per prendere il posto di Zapata. In avanti Pandev con uno tra Pinamonti e Iago Falque. Barreca e Cassata gli esterni.

QUI TORINO Torna Zaza dalla squalifica, probabile tridente con Belotti e Verdi. Nella colonia degli ex in campo Rincon, Ansaldi e Izzo.

LE PROBABILI FORMAZIONI

TORINO: Sirigu; Izzo, N'Koulou, Bremer; De Silvestri, Rincon, Meitè, Ansaldi; Zaza, Verdi; Belotti. All. Longo.

GENOA: Perin; Biraschi, Goldaniga, Soumaoro, Masiello; Barreca, Schone, Behrami, Cassata; Pandev, Pinamonti. All. Nicola.

Arbitro: Rocchi.

Calcio d'inizio: giovedi ore 19.30, stadio Olimpico, Torino.