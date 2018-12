Torino-Genoa 2-1, le pagelle: Kouamè tiene a galla il Grifone, Romulo da bollino rosso

Niente da fare. Non si sblocca il Genoa di Juric. Un'altra sconfitta e un passo indietro dopo l'ottima prestazione nel derby. Vince il Torino 2-1, ma pesano tantissimo sia l'espulsione di Romulo che il cambio di Piatek (qui la cronaca). Impressiona ancora una volta Kouamè, non tanto per il gol, quanto per aver tenuto sulle proprie spalle un intero reparto, tenendo sul chi va là l'intera difesa granata. Malissimo Romulo, spento anche il centrocampo rossoblù.

Nelle pagine seguenti le pagelle, con i migliori e i peggiori in campo.

Segui la tua squadra in diretta streaming su DAZN.

Il primo mese è GRATIS!