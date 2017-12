Torino-Genoa 0-0: altro punticino del "Balla", Grifone "salvo" alla sosta

Ottimo punto e terzo risultato utile consecutivo. Ballardini ha cambiato il Genoa e se il campionato finisse adesso il Grifone sarebbe salvo. 0-0 a Torino al termine di una gara con poche occasioni da gol, ma non sono mancate le solite e grandi parate di Perin a blindare lo 0-0. Genoa che chiude il 2017 a 18 punti, a +3 sulla zona retrocessione, ma per il girone di ritorno c'è un certo Giuseppe Rossi in più.

Primo tempo con poche occasioni da gol, meglio il Torino vicinissimo al vantaggio con il gran tiro di Berenguer su cui compie un miracolo Perin. Genoa poco presente in zona offensiva, è di Pandev l'unica occasione del Grifone, ma il mancino è fuori di poco.

TUTTE LE AZIONI MINUTO PER MINUTO

Nella ripresa Ballardini prova ad osare, dentro Lapadula per un pessimo Veloso e al 69' dentro anche Pepito Rossi per Taarabt. L'occasione è del Torino con Niang che scavalca Perin in pallonetto, ma salva Izzo. Poi lo stesso Perin si supera ancora una volta su Niang. Applausi per lui. Nel finale scatenato Pandev che crea scompiglio in area avversari, ma la sfida non cambierà. 0-0 a Torino, per il Genoa è un altro gran bel punto.

TABELLINO

Torino-Genoa 0-0

Torino: Sirigu 6; Molinaro 6.5, Burdisso 6, N'Koulou 6.5, De Silvestri 6; Obi 5, Valdifiori 5 (63' Gustafsson 6), Rincon 6; Berenguer 6.5 (76' Boye sv), Iago Falque 6, Niang 6.5. All. Mihajlovic 6.

Genoa: Perin 7.5; Izzo 6.5, Spolli 6.5, Zukanovic 6; Rosi 5.5 (56' Biraschi 6), Bertolacci 5.5, Veloso 4.5 (58' Lapadula 6), Rigoni 5.5, Laxalt 5; Taarabt 5.5 (69' Rossi 6), Pandev 6.5. All. Ballardini 7.

Arbitro: Irrati.

Note: ammoniti Rosi, Valdifiori, Rigoni e Spolli.