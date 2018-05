Genoa-Torino 1-2: saluto a Perin amaro, Iago e Baselli rovinano la festa

Niente vittoria per l'ultima di Perin. Il Genoa termina male il proprio campionato, con la quarta sconfitta consecutiva, questa volta per mano del Torino. Iago Falque e Baselli confezionano il successo granata, Pandev la riapre nel finale, ma è troppo tardi. Termina così una stagione sofferta per il Genoa, con Ballardini assoluto protagonista, applausi per lui e Perin a fine gara. Ora riposo per tutti.

C'è Criscito sugli spalti, ormai il suo ritorno al Genoa è ufficiale, in campo ci sono invece Medeiros e Lapadula a formare l'attacco, con Rossi in panchina. Pereira e Biraschi sono le sorprese, Perin in porta all'ultima gara con la maglia rossoblù. Primo tempo soporifero, il Genoa riparte più volte in contropiede, ma sbaglia sempre l'ultimo passaggio. Discorso opposto per il Torino che alla prima occasione colpisce: Berenguer allarga per Belotti, cross basso al centro per l'ex Iago Falque che tutto solo non può sbagliare: 1-0 Toro. Piove sul bagnato poco dopo, Izzo si fa male, al suo posto entra Omeonga e cambia lo schema tattico. Prima dell'intervallo c'è tempo per la punizione di Medeiros, ma il risultato non cambia.

TUTTE LE AZIONI MINUTO PER MINUTO

Nella ripresa subito un cambio, fuori Veloso, dentro Pandev. Il Genoa prova a spingere ma al 58' il Torino raddoppia, discesa di Ansaldi sulla sinistra, cross in mezzo, ancora una volta la difesa rossoblù lascia troppi spazi ed è bravo Baselli ad inserirsi e trovare il 2-0. Ballardini le prova tutte, dentro anche Pepito Rossi, subito occasione per Laxalt e per l'ex Fiorentina, il Grifone spinge. All'80' arriva il meritato 1-2 con l'imbucata di Pereira per Lapadula, goffo Molinaro, la palla arriva a Pandev che supera Milinkovic con un tocco sotto e riapre il match. Nel finale Torino in 10 per il doppio giallo ad Ansaldi, il Genoa prova il forcing, ma il risultato non cambierà più. 2-1 Torino, termina male la stagione del Genoa, ma gli ultimi minuti sono tutti per Perin acclamato a gran voce da quelli che presto potranno diventare i suoi ex tifosi.

TABELLINO E VOTI

Genoa-Torino 1-2

Reti: 30' Iago Falque, 58' Baselli, 80' Pandev

Genoa: Perin 6; Izzo 5.5 (38' Omeonga 6.5), El Yamiq 5, Biraschi 5; Laxalt 5.5, Bertolacci 5.5, Veloso 5 (46' Pandev 6.5), Bessa 5 (58' Rossi 6), Pereira 6; Medeiros 5.5; Lapadula 5.5. All. Ballardini 6.

Torino: Milinkovic 6; N'Koulou 6, Bonifazi 6, Moretti 6 (69' Molinaro 5); De Silvestri 6, Baselli 6.5 (77' Acquah sv), Rincon 6.5, Ansaldi 6; Iago Falque 6.5 (64' Edera 6), Berenguer 6.5; Belotti 6.5. All. Mazzarri 6.

Arbitro: Illuzzi.

Note: espulso Ansaldi all'83' per doppia ammonizione; ammoniti N'Koulou e Omeonga.