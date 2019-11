Genoa-Torino 0-1, le pagelle: Agudelo e Schone ci provano, attacco spuntato

Sconfitta delicata per il Genoa che cade 1-0 al Ferraris contro il Torino per il gol di Bremer nel finale di gara. Non basta un buon secondo tempo, 0 punti e una classifica che continua a far paura (qui la cronaca e video del match). Buona prova di Schone e Agudelo, male l'attacco e alcuni elementi del centrocampo, su tutti Cassata e Sturaro.

