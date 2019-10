Genoa: Thiago Motta è il nuovo allenatore, martedì l'annuncio

Mossa a sorpresa del Genoa per la panchina. Carrera e Guidolin sembravano in pole position per sostituire Aurelio Andreazzoli, ormai prossimo all'esonero dopo il 5-1 rimediato a Parma.

E invece Enrico Preziosi stupisce tutti e ingaggia Thiago Motta, l'ex stella del centrocampo rossoblù e dell'Inter del triplete. Accordo raggiunto con l'ex allenatore dell'Under 19 del Paris Saint-Germain, martedì l'ufficialità.