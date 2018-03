Genoa-Spal, probabili formazioni: si riparte, Lapadula al fianco di Pandev

Si riparte. Torna la Serie A, inizia la settimana "calda" del Genoa. Tre impegni in casa nel giro di otto giorni: sabato 31 marzo Genoa-Spal, martedì 3 aprile il recupero di Genoa-Cagliari e soprattutto sabato 7 aprile il derby Sampdoria-Genoa.

Un impegno importante per chiudere definitivamente il discorso salvezza e avvicinarsi con fiducia alla stracittadina, non mancano gli assenti a Ballardini.

QUI GENOA Izzo si ferma di nuovo, mentre recupera Taarabt. In attacco non ci sarà Galabinov, chance dal primo minuto per Lapadula. Rosi squalificato, ballottaggio Lazovic-Rossettini con lo spostamento di Biraschi sulla fascia. Rigoni in netto vantaggio su Bessa.

QUI SPAL Problemi a centrocampo per Semplici che non avrà a disposizione Kurtic. Tocca a Viviani e Schiatterella. A sinistra Costa, mentre Grassi dovrebbe farcela.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Genoa: Perin; Biraschi, Spolli, Zukanovic; Lazovic, Rigoni, Hiljemark, Bertolacci, Laxalt; Pandev, Lapadula. All. Ballardini.

Spal: Meret; Cionek, Vicari, Felipe; Lazzari, Schiattarella, Viviani, Grassi, Costa; Antenucci, Paloschi. All. Semplici.

Arbitro: Giacomelli.

Calcio d'inizio: sabato 31 marzo, ore 15.00, stadio Luigi Ferraris.