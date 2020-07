Genoa-Spal, probabili formazioni: ancora Pinamonti, Cassata insidia Sturaro

Sfida fondamentale domenica al Ferraris. Il Genoa ospita la Spal, entrambe sanno di non poter sbagliare nulla. Nicola tiene altissima la concentrazione dopo il ko interno col Napoli e spera in un buon risultato da Cagliari-Lecce.

Soliti dubbi in attacco, ma il tecnico dovrebbe puntare ancora una volta su Pinamonti. Criscito migliora, ma a sinistra ci sarà Barreca. Out Romero e Radovanovic.

QUI GENOA Goldaniga confermato, con lui Soumaoro e Masiello. Barreca e Biraschi (o Ghiglione) gli esterni, Cassata insidia uno Sturaro non al meglio per completare il centrocampo con Schone e Behrami. Pinamonti e Pandev in vantaggio sugli altri per l'attacco.

QUI SPAL Di Biagio all'ultima spiaggia, ma rischia di accomodarsi in panchina Petagna. Davanti Cerri e Castro. Si rivede Reca, in difesa torna Cionek. Out l'ex Zukanovic, in panchina Floccari.

LE PROBABILI FORMAZIONI

GENOA: Perin; Goldaniga, Soumaoro, Masiello; Barreca, Schone, Behrami, Cassata, Ghiglione; Pinamonti, Pandev. All. Nicola.

SPAL: Letica; Cionek, Vicari, Bonifazi; Strefezza, Missiroli, Valdifiori, Murgia, Reca; Castro, Cerri. All. Di Biagio.

Arbitro: Guida.

Calcio d'inizio: domenica 12 luglio, ore 17.15, stadio Luigi Ferraris, Genova.