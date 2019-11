Spal-Genoa, probabili formazioni: torna Criscito, Agudelo in attacco

Dopo un weekend difficile per Genova, il Genoa è pronto a scendere in campo lunedì sera nella trasferta di Ferrara, sfida salvezza importantissima contro la Spal. Thiago Motta ritrova capitan Criscito, ma dovrà fare a meno, per tanto tempo, di Kouamè, infortunatosi in Coppa d'Africa.

QUI GENOA Criscito probabile titolare a sinistra, a destra Ghiglione in ballottaggio con Ankersen. Confermato Agudelo in attacco con Pinamonti e Pandev. A centrocampo più Cassata che Radovanovic insieme a Schone e Lerager.

QUI SPAL Squalificati Tomovic e Cionek, indisponibili D'Alessandro e Fares, Semplici ha dubbi in attacco, con Di Francesco favorito per affiancare Petagna. Strefezza e Reca gli esterni, Kurtic, Missiroli e Murgia in mezzo.

LE PROBABILI FORMAZIONI

SPAL: Berisha; Vicari, Igor, Felipe; Strefezza, Murgia, Missiroli, Kurtic, Reca; Di Francesco, Petagna. All. Semplici.

GENOA: Radu; Criscito, Romero, Zapata, Ghiglione; Cassata, Schone, Lerager; Agudelo, Pinamonti, Pandev. All. Thiago Motta.

Arbitro: Giacomelli.

Calcio d'inizio: lunedì ore 20.45, stadio Mazza, Ferrara.