Spal-Genoa 1-1, le pagelle: Radu prende tutto, Sturaro gol e infortunio

Un punto per uno a Ferrara, Spal e Genoa pareggiano 1-1 coi gol di Petagna e Sturaro e restano entrambe in zona retrocessione (qui la cronaca e video del match). Thiago Motta stupisce tutti lasciando fuori Schone e Pandev per un redivivo Sturaro, l'ex Juve lo premia con il gol del pareggio. Radu in versione superman salva il risultato, male Criscito, ancora compassato dopo l'infortunio, e Pinamonti.

