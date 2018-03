Genoa-Spal 1-1: l'aiutino del Var non basta, pareggio deludente per il Grifone

Che brutto Genoa. 1-1 tra le polemiche al Ferraris, solo 1-1 contro una Spal in dieci uomini dal 30' e con l'aiuto del Var, con due rigori assegnati ai rossoblù, il secondo a dir poco generoso. Non basta. Lapadula sbaglia il primo rigore, segna il secondo, ma Lazzari al 60' fissa il definitivo pareggio tra i "mugugni" dei tifosi rossoblù. Solo 1-1, ora testa al match di martedì col Cagliari, l'ultimo impegno prima del derby di sabato sera.

Nel primo tempo succede di tutto, Var protagonista. Dopo sei minuti primo calcio di rigore decretato per il Genoa per atterramento di Bertolacci da parte di Meret. Dal dischetto va Lapadula, tiraccio ed errore. Brutta partita, poche occasioni, ma al 25' Var di nuovo protagonista, erroraccio di Felipe, Lapadula salta Meret ma conclude debolmente, Vicari salva sulla linea. Minuti di confusione, l'arbitro va al Var e decreta un altro rigore per il Grifone per presunta spinta di Vicari su Lapadula (rigore molto generoso). Rosso anche per Vicari. Dal dischetto si ripresenta Lapadula e questa volta non sbaglia. 1-0 Genoa, ma che regalo del Var.

TUTTE LE AZIONI MINUTO PER MINUTO

Nella ripresa il Genoa continua la propria prestazione sottotono, non sfrutta la superiorità numerica e clamorosamente al 60' la Spal pareggia: contropiede orchestrato da Everton Luiz e Schiattarealla, sbuca Lazzari e gela Perin. 1-1. Ballardini prova a dare la scossa, dopo Taarabt entrano anche Rossi e Medeiros, entrambi protagonisti nel finale, un'occasione a testa, ma il risultato non cambia. 1-1 tra le polemiche.

TABELLINO E VOTI

Genoa-Spal 1-1

Reti: 30' Lapadula (rig.), 60' Lazzari

Genoa: Perin 6; Biraschi 5.5, Spolli 6, Zukanovic 6; Laxalt 6, Rigoni 5.5, Hiljemark 5.5 (72' Rossi 6), Bertolacci 6, Lazovic 6; Pandev 5.5 (59' Taarabt 5.5), Lapadula 5 (81' Medeiros sv). All. Ballardini 5.5.

Spal: Meret 6.5; Vicari 6, Felipe 5, Cionek 6.5; Lazzari 6.5, Luiz 6.5, Schiattarella 6.5, Grassi 6.5, Costa 5.5; Paloschi 6 (70' Floccari 6), Antenucci 6 (83' Vitale sv). All. Semplici 6.5.

Arbitro: Giacomelli.

Note: espulso Vicari al 30', al 6' Meret para un rigore a Lapadula; ammoniti Taarabt, Rigoni, Lazzari, Biraschi, Lazovic e Costa