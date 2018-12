Genoa-Spal 1-1: rosso esagerato a Criscito, Piatek salva Prandelli dal ko

Inizia con un pareggio l'avventura di Cesare Prandelli sulla panchina del Genoa. Contro la Spal è 1-1, ma pesa un rosso eccessivo sventolato in faccia a Criscito dopo 11 minuti. Il Genoa va sotto al 15' sulla rete di Petagna, ma trova il pari al 37' con il solito Piatek che trasforma un rigore dato con l'ausilio nel Var. Sofferenza nella ripresa, con Kouamè e Piatek che sfiorano perfino il colpaccio. Finisce 1-1. Per quanto si è visto può andare bene così.

Prandelli cambia pochissimo, 3-5-2 con Pereira e Lazovic esterni, a centrocampo contemporaneamente sia Sandro che Veloso, questa l'unica novità. Succede di tutto nel primo tempo e dopo soli 11 minuti la gara diventa in salita: fallo scomposto di Criscito su Schiattarella, tutti si aspettano il cartellino giallo e invece Pasqua soprende tutti tirando fuori quello rosso. Criscito incredulo, proteste vibranti, ma l'arbitro non cambia la decisione. Criscito esce testa bassa e la gara si complica. Si allarga Veloso nell'inedito ruolo di terzino sinistro. Piove sul bagnato per il Genoa visto che quattro minuti dopo la Spal passa in vantaggio con la punizione di Schiattarella prolungata di testa da Felipe, sbuca sul secondo palo Petagna che sfiora il pallone e fa 1-0. Sfida nervosissima, il Genoa cerca con i denti la reazione, ma in 10 contro 11 fatica tantissimo. Al 37' però ci pensa il Var. Romero steso in area da Fares, l'arbitro non fischia nulla, ma viene richiamato dal Var: è rigore. Dal dischetto Piatek non sbaglia e si riporta in vetta alla classifica cannonieri. Nel finale pura sofferenza per il Grifone, gran parata di Radu su Fares, Antenucci colpisce il palo da un centimetro, poi ancora muro rossoblù su Petagna. Ancora Petagna prima dell'intervallo, Radu e traversa evitano il gol. Si va negli spogliatoi, 1-1, ma quanto nervosismo.

Prandelli corre ai ripari, dentro Gunter per Pereira, la Spal preme, ma il Radu salva su Kurtic. L'occasione più grande capita però proprio al Genoa con un lungo lancio di Radu per Piatek, Bonifazi buca l'intervento e il bomber polacco si trova a tu per tu con Gomis, ma spara addosso al portiere. Dentro anche Rolon per Veloso. Nel finale il Genoa soffre le sortite offensive estensi, ma cerca il colpaccio in contropiede con Kouamè che semina tutta la difesa, ma si fa parare la conclusione da Gomis. Ultima occasione per la Spal, con Floccari che spaventa il Ferraris, ma la sua conclusione di testa è fuori di pochissimo. Termina così. 1-1, Prandelli inizia con un punticino, ma quanto pesa il rosso a Criscito.

GENOA-SPAL 1-1

Reti: 15' Petagna, 37' Piatek (rig.)

Genoa: Radu 6.5; Criscito 5, Romero 6.5, Biraschi 6.5; Pereira 5 (46' Gunter 6),Sandro 5.5 (92' Zukanovic sv), Veloso 6 (66' Rolon 6), Hiljemark 6, Lazovic 5.5; Kouamè 6.5, Piatek 6.5. All. Prandelli 6.5.

Spal: Gomis 6.5; Bonifazi 5.5, Vicari 6, Felipes 6.5; Fares 5.5, Schiattarella 6.5 (76' Valdifiori 5.5), Missiroli 6 (70' Valoti 6), Kurtic 6, Lazzari 6.5; Antenucci 5.5, Petagna 6.5 (82' Floccari sv). All. Semplici 6.

Arbitro: Pasqua.

Note: espulso Criscito all'11 per fallo; ammoniti Petagna, Bonifazi, Veloso, Vicari, Floccari e Valdifiori.