Genoa-Spal 1-1, le pagelle: Piatek ancora capocannoniere, Radu blinda il pari

Inizia con un pareggio l'avventura di Prandelli, Criscito (ma soprattutto l'arbitro Pasqua) complica tutto con un rosso dopo 10 minuti, ma ci pensa Piatek a riportare il match in parità dal dischetto (qui la cronaca). Prestazione di sacrificio per tutti i 10 in campo, perfino Veloso si è sacrificato per la squadra. Bene Radu, leggermente indeciso sul gol, ma autore di buone parate nel resto del match. Funziona la coppia d'attacco, pochi i bocciati. Prandelli sembra se non altro aver dato sicurezza, segnale forte dopo l'espulsione, nessun cambio e riassestamento, non come a Torino.

Nelle pagine seguenti le pagelle, con i migliori e i peggiori in campo.