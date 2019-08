Genoa: Schone e Saponara sono realtà, doppio colpo del Grifone

Come anticipato nelle ultime ore, il Genoa accelera e piazza un doppio colpo a centrocampo: dall'Ajax arriva a titolo definitivo Lasse Schone, non proprio un giocatore a caso, ma il capitano dei lancieri. Alla società ajacide 1.5 milioni di euro e al giocatore danese, classe 1986, un biennale da 1.8 milioni di euro con opzione per il terzo.

Stupisce la trattativa lampo e soprattutto la decisione di un giocatore che fino a pochi mesi si trovava in semifinale di Champions League e con uno scudetto in mano, ma la panchina in Supercoppa hanno rotto il rapporto tra Schone e la dirigenza olandese tanto da chiederne l'immediata cessione. Scartate le ipotesi asiatiche, Schone avrebbe detto sì al Genoa per far crescere i figli in Europa e , secondo voci interne, per avvicinarsi al mondo della moda milanese a cui il danese aspira per un impiego post carriera calcistica.

Addirittura più fulminea la trattativa per Riccardo Saponara. La Fiorentina e il giocatore hanno subito accettato il prestito con diritto di riscatto proposto dal Genoa. Lunedì tutti i dettagli. Dopo un lungo calvario i tifosi iniziano a sognare.