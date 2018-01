Genoa-Sassuolo, probabili formazioni: Taarabt recupera, Izzo e Veloso no

Niente sosta, si continua. Il Genoa è pronto per tornare in campo sabato 6 gennaio, allo stadio Luigi Ferraris arriva il Sassuolo per la prima sfida del 2018 nonché prima sfida del girone di ritorno.

Assenze pesanti per Ballardini, ma sospiro di sollievo per Taarabt che sarà del match.

QUI GENOA Non risultato nella lista dei convocati Izzo, Veloso e Migliore, mentre Taarabt ci sarà. Cambi obbligati per Ballardini, con Rossettini in difesa, Cofie a centrocampo e con Lapadula che potrebbe spuntarla sul marocchino, non al meglio. Al suo fianco Pandev.

QUI SASSUOLO L'ex blucerchiato Iachini recupera Goldaniga e Berardi, entrambi giocheranno dal primo minuto. Falcinelli e Politano a completare il tridente, Lirola favorito su Gazzola in difesa.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Genoa: Perin; Rossettini, Spolli, Zukanovic; Rosi, Bertolacci, Cofie, Rigoni, Laxalt; Pandev, Lapadula (Taarabt). All. Ballardini.

Sassuolo: Consigli; Lirola, Acerbi, Goldaniga, Peluso; Missiroli, Magnanelli, Duncan; Politano, Berardi, Falcinelli. All. Iachini.

Arbitro: Giacomelli.

Calcio d'inizio: sabato 6 gennaio, stadio Luigi Ferraris, Genova.