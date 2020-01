Genoa-Sassuolo, probabili formazioni: Nicola rilancia subito Perin e pensa a Behrami

Finita l'attesa. Il nuovo Genoa di Davide Nicola è pronto a scendere in campo. Sabato alle 18.00 il primo test, al Ferraris arriva il Sassuolo di De Zerbi. Inutile dire che i punti servano come l'ossigeno. Tanti i nuovi arrivi, tutti convocati, Perin, Behrami e Destro, con il primo che potrebbe addirittura partire titolare a discapito di Radu. Convocati anche Gumus e Barreca, mentre tornano con la Primavera Rovella e Cleonise.

QUI GENOA Difficile decifrare la prima formazione di Nicola. Probabile 4-2-3-1 con Perin in porta (Radu subito fuori a sorpresa), Ghiglione in vantaggio su Biraschi per il ruolo di terzino destro, Romero e il recuperato Zapata al centro, Criscito sulla sinistra. Sturaro in mediana, Schone al suo fianco, ma occhio a Behrami. Cassata, Pandev e Agudelo dietro a Pinamonti. Destro pronto a subentrare.

QUI SASSUOLO De Zerbi non recupera Berardi, che salvo news dell'ultimora non sarà convocato. In attacco Boga, Caputo e Djuricic. Consigli si riprende il posto in porta, Peluso in vantaggio su Ferrari, così come Locatelli su Obiang.

LE PROBABILI FORMAZIONI

GENOA: Perin; Ghiglione, Zapata, Romero, Criscito; Schone, Sturaro; Cassata, Pandev, Agudelo; Pinamonti. All. Nicola.

SASSUOLO: Consigli; Toljan, Romagna, Peluso, Kyriakopoulos; Locatelli, Magnanelli, Traorè; Djuricic, Boga, Caputo. All. De Zerbi.

Arbitro: Irrati.

Calcio d'inizio: domenica 5 gennaio, ore 18.00, stadio Luigi Ferraris, Genova.