Genoa-Sassuolo, probabili formazioni: Sanabria titolare, Lerager o Sturaro per Rolon

Si avvicina il nuovo impegno casalingo per un Genoa rivoluzionato sul mercato. I rossoblù domenica ospitano il Sassuolo, sono tante le novità di formazione della squadra di Cesare Prandelli, ma non mancano i dubbi per il tecnico che cerca conferme dopo l'ottima vittoria di Empoli.

QUI GENOA Sanabria subito titolare al fianco di Kouamè. Questa l'idea di Prandelli. Il dubbio è a centrocampo, chi sostituisce lo squalificato Rolon? Lerager in vantaggio su Sturaro, non ancora al top. Veloso al suo fianco. Sugli esterni Bessa e Lazovic dopo la partenza di Romulo. Difesa confermata, Criscito, Zukanovic, Romero e Biraschi.

QUI SASSUOLO Nel tridente Berardi, Babacar e probabilmente Djuricic. Out capitan Magnanelli, confermato Locatelli. In difesa più Peluso che Ferrari.

LE PROBABILI FORMAZIONI

GENOA: Radu; Criscito, Zukanovic, Romero, Biraschi; Lazovic, Veloso, Lerager, Bessa; Sanabria, Kouamè. All. Prandelli.

SASSUOLO: Consigli; Lirola, Magnani, Peluso, Rogerio; Locatelli, Sensi, Duncan; Berardi, Djuricic, Babacar. All. De Zerbi.

ARBITRO: Manganiello.

CALCIO d'INIZIO: domenica 3 febbraio, ore 15.00, stadio Luigi Ferraris.