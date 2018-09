Sassuolo-Genoa, probabili formazioni: confermati Piatek e Kouamè, Pandev trequartista

Dopo la vittoria con l'Empoli, il Genoa si appresta ad affrontare la prima trasferta stagionale. Domenica sera il Grifone fa visita al Sassuolo, confermatissima la coppia d'attacco, ma Favilli scalpita.

QUI GENOA In avanti Kouamè e Piatek, Pandev sulla trequarti. Scalpita Lisandro Lopez che insidia Spolli. Lazovic e Criscito sulle fasce, Hiljemark e Romulo a centrocampo.

QUI SASSUOLO Out Marlo per squalifica, ma De Zerbi recupera Djuricic e Berardi, con il secondo pronto per partire dal primo minuto. A centrocampo confermato Locatelli.

LE PROBABILI FORMAZIONI

SASSUOLO: Consigli; Lirola, Magnani, Ferrari, Rogerio; Duncan, Locatelli, Sensi; Berardi, Boateng, Di Francesco. All. De Zerbi.

GENOA: Marchetti; Biraschi, Spolli, Zukanovic; Lazovic, Romulo, Hiljemark, Criscito; Pandev; Piatek, Kouamè. All. Ballardini.

Arbitro: Rocchi.

Calcio d'inizio: domenica ore 20.30 Mapei Stadium, Reggio Emilia.