Sassuolo-Genoa 5-3: Piatek non basta, black-out letale per il Grifone

Sembrava un'altra favola da aggiungere al capitolo le meraviglie di Piatek, me nessuno aveva fatto i conti con la difesa rossoblù. Il Genoa crolla 5-3 a Reggio Emilia contro il Sassuolo, si porta avanti con l'ormai immancabile rete del polacco, ma nel giro di sette minuti a fine primo tempo subisce tre reti che chiudono già il match. C'è di più, Spolli prima dell'intervallo porta il Sassuolo sull'1-4 con una goffa deviazione. Nella ripresa l'ex Samp Ferrari chiude i conti sul 5-1, nel finale Pandev e ancora Piatek rendono il passivo meno amaro.

Primo tempo no-sense del Genoa che va in vantaggio al 27' con l'idolo del momento, Piatek, che sfrutta un'indecisione della difesa emiliana e trafigge Consigli, ma nel giro di 7 minuti subisce tre reti: al 34' contropiede fulminante dei neroverdi, tacco di Babacar per Boateng che di fronte a Marchetti non sbaglia. Genoa sotto shock e dopo quattro minuti il terzino Lirola pronto sulla ribattuta di Marchetti sul tiro di Babacar: 2-1. Il Genoa non si sveglia e Babacar al 41' fa addirittura 3-1 da due passi su un'altra respinta di Marchetti, questa volta su Boateng. 3-1. Ci vorrebbe l'intervallo e invece arriva anche il quarto gol emiliano con Babacar che conclude in porta in seguito ad un contropiede e Spolli che respinge goffamente il suo tiro nella propria porta. 4-1 Sassuolo, un Genoa da incubo.

TUTTE LE AZIONI MINUTO PER MINUTO

Ballardini cambia subito, fuori Lazovic, dentro Favilli per un Genoa più offensivo, ma il trend della partita non cambia tanto che al 62' il Sassuolo trova anche il quinto gol con l'ex Samp Ferrari lasciato inspiegabilmente solo sugli sviluppi di un corner: 5-1, notte fonda in casa rossoblù. E' un gol che sa di sentenza, tanto che il tecnico rossoblù prima sostituisce Spolli per Bessa, poi fa esordire il giovane Dalmonte per un Kouamè irriconoscibile rispetto alla prima gara. Ci sarà spazio per le reti di Pandev e la doppietta di Piatek che renderanno il passivo meno pesante per un Genoa che avrà da riflettere durante la pausa.

TABELLINO E VOTI

SASSUOLO-GENOA 5-3

Reti: 27' e 83' Piatek, 34' Boateng, 38' Lirola, 41' Babacar, 45' Spolli (aut.), 62' Ferrari, 70' Pandev

Sassuolo: Consigli 6; Lemos 5 (90' Dell'orco sv), Magnani 5.5, Ferrari 6.5; Lirola 7, Locatelli 6.5, Duncan 6, Rogerio 6.5; Berardi 6.5 (57' Bourabia 6), Babacar 7.5 (78' Boga sv), Boateng 7. All. De Zerbi 7.

Genoa: Marchetti 4.5; Spolli 4 (63' Bessa 6), Biraschi 4.5, Zukanovic 5; Criscito 5, Romulo 5.5, Hiljemark 5, Lazovic 4.5 (46' Favilli 6); Pandev 6.5; Kouamè 5.5 (67' Dalmonte 6), Piatek 7.5. All. Ballardini 5.5.

Arbitro: Rocchi.

Note: ammoniti Piaterk, Rogerio, Magnani, Biraschi, Bessa, Duncan e Criscito.