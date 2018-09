Sassuolo-Genoa 5-3, le pagelle: Spolli da incubo, Piatek non si ferma più

Non basta la doppietta di Piatek, non basta il primo gol di Pandev. Il Genoa mostra il peggio di sè, difensivamente parlando, e crolla 5-3 a Reggio Emilia contro il Sassuolo (qui la cronaca). Brillano gli attaccanti andati in gol, ma la prestazione di Marchetti e difesa è da film dell'orrore.

