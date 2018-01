Genoa-Sassuolo 1-0: è già un bel 2018, Perin e Galabinov confezionano il successo

Epifania a tinte rossoblù. Il 2018 del Genoa inizia subito bene con una vittoria alla "Ballardini" proprio nel giorno del compleanno del tecnico genoano. 1-0 al Sassuolo, decisiva la rete di Galabinov a dieci dal termine con un colpo di testa su cross di Biraschi, ma sono le parate mostruose di Perin a blindare il risultato. Genoa che sale a 21 punti, tre punti fondamentali per la salvezza. Ora meritato riposo, si riprende lunedì 22 gennaio, direttamente allo Juventus Stadium.

Primo tempo con poche occasioni da rete, l'unica capita sui piedi di Lapadulam ma il tiro dell'attaccante è fuori. Problemi per lui per un violento colpo sul naso, ma l'ex Milan resiste e resta in campo. All'intervallo è 0-0.

TUTTE LE AZIONI MINUTO PER MINUTO

Nella ripresa Ballardini cambia, dentro Galabinov, fuori Pandev. Iachini risponde con Matri per Falcinelli, e saranno proprio i neo entrati a ravvivare il match. Al 66' la parata che decide il match, mostruoso Perin su Matri, la più bella parata dell'anno. Qui il Grifone vince la partita. Al 68' Galabinov si prepara con la prima occasione, risponde Matri al 74', palo pieno. Match vivo e all'80' il Genoa passa: cross perfetto di Biraschi, testa di Galabinov, 1-0, esplode la Nord. Brividi nel finale per la conclusione di Ragusa, ma lo score non cambierà più. 1-0 Genoa, compleanno perfetto per Ballardini.

TABELLINO E VOTI

Genoa-Sassuolo 1-0

Rete: 80' Galabinov

Genoa: Perin 8; Zukanovic 6, Spolli 6.5, Rossettini 6; Laxalt 5.5, Bertolacci 5.5, Brlek 6 (76' Lazovic 6), Rigoni 6, Biraschi 6.5; Pandev 6 (56' Galabinov 7), Lapadula 5.5 (84' Omeonga sv). All. Ballardini 7.5.

Sassuolo: Consigli 6.5; Lirola 6, Goldaniga 6, Acerbi 5, Peluso 5.5; Missiroli 6 (89' Mazzitelli sv), Magnanelli 6, Duncan 5 (82' Ragusa sv); Berardi 5.5, Falcinelli 5 (65' Matri 6.5), Politano 5.5. All. Iachini 5.5.

Arbitro: Giacomelli.

Note: ammoniti Rigoni, Missiroli, Galabinov e Zukanovic.