Genoa-Sassuolo 1-0, le pagelle: Perin numero 1 in Italia, Bertolacci non si accende

Inizia benissimo il 2018 del Genoa. I ragazzi di Ballardini (che festeggia proprio il 6 gennaio il compleanno) vincono 1-0 sul Sassuolo e si portano a 21 punti in classifica. Decisive le parate di Perin e la rete del neo entrato Galabinov (qui la cronaca del match). Perin conferma di essere il portiere più in forma in Serie A e il bulgaro di servire a questo Genoa. Sottotono, ancora una volta, Laxalt e Bertolacci.

Nelle pagine seguenti le pagelle, con i migliori e i peggiori in campo.