Genoa-Roma, probabili formazioni: emergenza in difesa, Schone titolare

Dopo il ko di Verona il nuovo Genoa di Nicola è atteso da una difficilissima sfida interna con la Roma. Posticipo domenicale delle 18.00, emergenza rossoblù in difesa con Criscito squalificato e Zapata assente per infortunio, toccherà a Goldaniga.

Intanto sale la contestazione dei tifosi verso la presidenza, centinaio di tifosi del Grifone in corteo sabato dalla Nord a via Palestro, due luoghi simbolo della tifoseria. Cori per incitare la squadra e contestazione verso Enrico Preziosi, nessun disordine, ma la conferma di un ambiente spaccato in due tra società e supporters.

QUI GENOA Perin confermatissimo in porta, la difesa sarà inedita con Romero, Biraschi e Goldaniga. Barreca in vantaggio su Pajac, Ankersen su Ghiglione. Schone verrà confermato in mezzo al campo, con lui Sturaro e Behrami. In attacco sicuro del posto Pandev, Sanabria in vantaggio su Destro e Favilli.

QUI ROMA Squalificati Kolarov e Florenzi, Fonseca ritrova Spinazzola dopo il trasferimento saltato all'Inter. Non ci sarà ovviamente Zaniolo, dietro a Dzeko tocca a Kluivert, Pellegrini e Under. Out anche l'ex Perotti.

LE PROBABILI FORMAZIONI

GENOA: Perin; Biraschi, Goldaniga, Romero; Ankersen, Behrami, Schone, Sturaro, Barreca; Sanabria, Pandev. All, Nicola.

ROMA: Pau Lopez; Spinazzola, Smalling, Mancini, Santon; Diawara, Veretout; Under, Pellegrini, Kluivert; Dzeko. All. Fonseca.

Arbitro: Maresca.

Calcio d'inizio: domenica ore 18.00, stadio Luigi Ferraris, Genova.