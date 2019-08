Roma-Genoa probabili formazioni: Schone sfida l'Olimpico, Ghiglione in pole su Romulo

Manca pochissimo ormai. Domenica sera alle ore 20.45 inizia la Serie A per il Grifone, Roma-Genoa, si gioca all'Olimpico. Dopo il buon esordio in Coppa Italia con il 4-1 rifilato alla non irresistibile Imolese, Andreazzoli è pronto per il vero primo test stagionale. La sfida contro i giallorossi ha subito il sapore di big-match, Schone è pronto in cabina di regia, ma non mancano i dubbi per l'ex tecnico dell'Empoli.

QUI GENOA Attacco e regia confermati, con Kouamè e Pinamonti pronti ad essere imbeccati da Schone. Ai lati del danese ci saranno Lerager e Radovanovic. Dubbi sugli esterni, Ghiglione scalza Romulo, dall'altra Criscito potrebbe spuntarla su Barreca, facendo giocare in difesa Biraschi, Romero e Zapata. In porta Radu.

QUI ROMA Prima ufficiale per il neo tecnico Fonseca. Formazione ultra offensiva, Dzeko con alle sue spalle Under, l'ex Perotti e Zaniolo. In mediana recupera Veretout, ma dovrebbe partire fuori. Ci saranno Pellegrini e Cristante. L'ex Atalanta Mancini non sta convincendo il tecnico, potrebbe giocare Juan Jesus al fianco di Fazio. Florenzi e Kolarov i terzini, il neo arrivato Pau Lopez in porta.

LE PROBABILI FORMAZIONI

ROMA: Pau Lopez; Florenzi, Fazio, Juan Jesus, Kolarov; Pellegrini, Cristante; Perotti, Zaniolo, Under; Dzeko. All. Fonseca.

GENOA: Radu; Zapata, Romero, Biraschi; Criscito, Lerager, Schone, Radovanovic, Ghiglione; Pinamonti, Kouamè. All. Andreazzoli.

ARBITRO: Calvarese.

Calcio d'inizio: domenica ore 20.45, stadio Olimpico Roma, diretta Dazn.