Roma-Genoa, probabili formazioni: Prandelli rilancia Zukanovic, idea Pandev trequartista

Dopo il discusso pareggio interno con la Spal, il nuovo Genoa di Cesare Prandelli si appresta a disputare la sua seconda gara sulla panchina del Grifone. Si gioca domenica sera, in posticipo, calcio d'inizio alle 20.30, avversario difficile, la Roma di Eusebio Di Francesco all'Olimpico. Giallorossi reduci dalla deludente, ma indolore sconfitta di Champions con il Plzen con il tecnico a serio rischio esonero dopo cinque gare consecutive tra Coppa e campionato senza vittorie. L'ultima è stata proprio contro una genovese a Roma, ovvero la Sampdoria superata 4-1 a novembre.

QUI GENOA Prandelli sceglie Zukanovic per sostituire lo squalificato Criscito. Rientrano dalla squalifica Bessa e Romulo, entrambi dovrebbero partire titolari. Profumo di conferme per il 3-5-2, ma qualora così non fosse ci sarà spazio per Goran Pandev con l'esclusione di Lazovic. A centrocampo Sandro in vantaggio su Veloso.

QUI ROMA Tantissime assenze per Di Francesco, De Rossi, El Shaarawy e Pellegrini. Dzeko potrebbe recuperare, ma il tridente ad oggi sarebbe composto da Zaniolo, Kluivert e Schick. Occhio anche all'ex Perotti che potrebbe trovare spazio se non altro a gara in corso. Scalpita anche Pastore.

LE PROBABILI FORMAZIONI

ROMA: Olsen; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Cristante, Nzonzi, Under; Zaniolo, Kluivert, Schick. All. Di Francesco.

GENOA: Radu; Biraschi, Romero, Zukanovic; Lazovic (Pandev), Hiljemark, Sandro, Bessa, Romulo; Kouamè, Piatek. All. Prandelli.

ARBITRO: Di Bello.

Calcio d'inizio: domenica ore 20.30, stadio Olimpico, Roma.