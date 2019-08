Roma-Genoa 3-3, le pagelle: Pinamonti gol e rigore, male Zapata

Buona la prima. E che spettacolo. Il Genoa inizia la Serie A 2019-2020 con uno scoppiettante 3-3 a Roma contro i giallorossi. Di Pinamonti, Criscito su rigore e Kouamè le reti dei ragazzi di Andreazzoli (qui la cronaca e video del match). Ottima la prova dell'attacco, su tutti Pinamonti, per lui gol e rigore procurato. Ci pensa poi Kouamè a siglare il 3-3. Pochi in ombra, bene gli esterni Ghiglione e Barreca, a sprazzi Schone, ma si vede tutta la sua qualità. Da bocciare Zapata, in grande difficoltà contro la velocità rossoblù.

Nelle pagine seguenti le pagelle, con i migliori e i peggiori in campo.