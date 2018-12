Roma-Genoa 3-2, le pagelle: Hiljemark protagonista, Pandev spreca tutto

Non basta un buon primo tempo. Il Genoa cede 3-2 alla Roma, ma restano i rimpianti per essere andati per ben due volte in vantaggio e aver sprecato il pallone del 3-3 nel finale con Pandev (qui la cronaca). Gran partita di Hiljemark, protagonista in entrambe le reti. Bene anche il solito Piatek che si riprende la vetta della classifica cannonieri, male Pandev una volta entrato e l'ex Zukanovic.

Nelle pagine seguenti le pagelle, con i migliori e i peggiori in campo.